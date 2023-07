Le Barça a peur de perdre Abde Ez

Confronté à une situation financière délicate, le FC Barcelone doit redoubler d’ingéniosité s’il souhaite se munir d’un effectif solide la saison prochaine. Les Blaugranas n’ont pas de moyens illimités sur le marché des transferts et l’idée de ne finalement pas trop investir cet été commence à devenir très crédible. Parmi les options envisagées par le club catalan pour avoir une puissance financière lors de ce mercato, celle de vendre des joueurs disposant d’une belle cote sur le marché des transferts. Dans ce sens, le nom d’Abde Ez circule parmi ceux qui sont susceptibles d’être sacrifiés puisqu’il est un joueur convoité.

Pourtant, le milieu de terrain marocain est de retour après un prêt très concluant du côté d’Osasuna (28 matchs, 4 buts, 2 passes décisives en Liga). Désireux de s’imposer sur la durée avec les Catalans, le joueur de 21 ans a volontairement renoncé à ses vacances (alors qu’il venait de remporter la CAN U23 avec le Maroc) pour reprendre l’entraînement avec les siens. Depuis, il a donc fait le voyage pour participer à la tournée estivale du Barça. Aligné d’entrée de jeu face à Arsenal, le natif de Béni Mellal a disputé une mi-temps et a posé des soucis à la défense des Gunners en étant décisif. De quoi faire un peu plus réfléchir son entraîneur Xavi, qui n’a jamais caché apprécier le caractère et la ténacité de son protégé.

Xavi veut miser sur lui mais le Barça est vendeur…

Ainsi, le technicien espagnol pourrait finalement miser sur lui la saison prochaine et ainsi faire en sorte de le conserver coute que coute alors que plusieurs courtisans lui font les yeux doux en Europe comme le mentionne As. Et le Marocain pourrait bien continuer à marquer des points lors de cette trêve puisqu’il disputera le Classico ce samedi soir. Mais, le FC Barcelone va devoir vite trancher concernant sa situation.

Pour rappel, avant son aventure d’un an à Osasuna, Abde Ez avait prolongé jusqu’en 2026 avec le champion d’Espagne en titre et son profil d’ailier percutant intéresse notamment le Bayer Leverkusen. Le Barça est conscient qu’il doit vendre des joueurs cet été. Ferran Torres ne veut pas du tout partir et Ansu Fati est déclaré intransférable devant. Ne reste plus qu’Abde Ez susceptible de rapporter une belle somme à son club. A moins que le dossier Ousmane Dembélé proche du PSG ne vienne chambouler tout ça. Quoi qu’il en soit, le Barça a peur de devoir se séparer d’Abde Ez pour des raisons économiques…