PSG : une première banderole cinglante contre l’OM déployée au Parc des Princes

À quelques instants du coup d’envoi du Classique entre le PSG et l’OM, ce dimanche soir au Parc des Princes pour la 21e journée de Ligue 1, une première banderole a été déployée à l’extérieur du stade, au niveau de la Tribune Auteuil. Le message, sobre et explicite : « Chantez comme vous les haissez ». Un premier message qui s’adresse directement aux supporters parisiens attendus en nombre pour ce rendez-vous toujours à part. Visible dès l’arrivée aux abords du Parc, cette banderole marque le début de la mobilisation avant l’ouverture des portes et donne le ton de la soirée, placée sous le signe de la rivalité historique entre Paris et Marseille.

Dans le même temps, une fan-zone a été installée devant la Tribune Auteuil pour accompagner l’afflux des supporters. Plusieurs stands y sont déployés, proposant animations, restauration et produits destinés au public venu patienter avant le match. Ce dispositif vise à encadrer et à animer l’avant-match autour du virage parisien, traditionnel point de ralliement des groupes de supporters. À quelques heures de PSG-OM, l’activité est déjà dense aux abords du stade, entre contrôles de sécurité, animations et premiers chants, dans une atmosphère typique des grands soirs au Parc des Princes.