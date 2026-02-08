Menu Rechercher
Commenter 29
Ligue 1

PSG : une première banderole cinglante contre l’OM déployée au Parc des Princes

Par Valentin Feuillette
1 min.
Parc des Princes @Maxppp
Regarder en direct sur Ligue 1+ via DAZN
PSG Marseille
betclic
1 1.44 N 5.00 2 5.75 Bonus 100€ Voir sur Ligue 1+ via DAZN

À quelques instants du coup d’envoi du Classique entre le PSG et l’OM, ce dimanche soir au Parc des Princes pour la 21e journée de Ligue 1, une première banderole a été déployée à l’extérieur du stade, au niveau de la Tribune Auteuil. Le message, sobre et explicite : « Chantez comme vous les haissez ». Un premier message qui s’adresse directement aux supporters parisiens attendus en nombre pour ce rendez-vous toujours à part. Visible dès l’arrivée aux abords du Parc, cette banderole marque le début de la mobilisation avant l’ouverture des portes et donne le ton de la soirée, placée sous le signe de la rivalité historique entre Paris et Marseille.

La suite après cette publicité
Valentin Feuillette
CHANTEZ COMME VOUS LES HAÏSSEZ.

La tribune Auteuil et les Ultras parisiens donnent déjà le ton du Classique sur le parvis du Parc des Princes à quelques mètres de la fanzone.

- @footmercato
Voir sur X

Dans le même temps, une fan-zone a été installée devant la Tribune Auteuil pour accompagner l’afflux des supporters. Plusieurs stands y sont déployés, proposant animations, restauration et produits destinés au public venu patienter avant le match. Ce dispositif vise à encadrer et à animer l’avant-match autour du virage parisien, traditionnel point de ralliement des groupes de supporters. À quelques heures de PSG-OM, l’activité est déjà dense aux abords du stade, entre contrôles de sécurité, animations et premiers chants, dans une atmosphère typique des grands soirs au Parc des Princes.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (29)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier