JT Foot Mercato : le PSG vise 5 stars pour l'après-Messi

L'avenir incertain de Lionel Messi

Le principal intéressé a expliqué qu'il ne parlera de son avenir qu'après la Coupe du monde, mais les rumeurs ne cessent de fleurir. Entre une prolongation au PSG, un retour au Barça ou un départ en MLS à l'Inter Miami de David Beckahm, les options sont nombreuses. Ce mardi, le tabloïd anglais The Sun révèle la short-list du PSG en cas de départ de la Pulga. On retrouve la star de Liverpool, Mohamed Salah. Difficile d'imaginer les Reds lâcher leur star après le départ de Sadio Mané. Marcus Rashford serait une autre éventuelle piste. Son nom avait déjà été évoqué lors du mercato estival. L'attaquant anglais représente une belle opportunité puisqu'il arrive en fin de contrat avec les Red Devils. Mais ces derniers veulent le faire prolonger. Le nom de Pierre-Emerick Aubameyang est aussi cité. D'après nos informations, des pourparlers ont même déjà été entamés avec les dirigeants franciliens en vue de la prochaine saison ! Enfin deux pépites sont aussi sur les tablettes du Paris Saint-Germain : Rafael Leão et Gabriel Martinelli.

L'Argentine n'est pas sereine

Citée parmi les favoris, l'Argentine espère aller au Qatar avec toutes ses forces à disposition. Cependant, des doutes planent sur la présence de plusieurs stars comme Paulo Dybala et Angel Di Maria qui sont lancés dans une course contre la montre pour revenir à temps. D'autres mauvaises nouvelles d'ici là ne sont pas à exclure, d'autant que Giovani Lo Celso a contracté une blessure musculaire dimanche dernier. L'Argentin devrait faire partie du voyage mais sera vraisemblablement trop juste pour le premier match de poule face à l'Arabie Saoudite. Un coup dur donc pour le sélectionneur Lionel Scaloni qui croise désormais les doigts pour que sa star Lionel Messi ne connaisse pas de mésaventure. Selon la chaîne de télé argentine TyC Sport, le coach de 44 ans espère même que le PSG libère la Pulga quelques jours plus tôt. Gaston Edul, journaliste de TyC Sport, affirme même que le septuple Ballon d'Or ira demander à Christophe Galtier de ne pas jouer le dernier match de championnat face à l'AJ Auxerre afin de se préserver. Reste à savoir si l'entraîneur du PSG accédera à sa requête.

Le successeur de Xavi

De par son passé en tant que joueur, Xavi possède un totem d'immunité auprès des supporters et du club. Mais sa position a été fragilisée après l'élimination précoce du Barça en phase de poules de la Ligue des Champions. Pour le moment, il a encore toute la confiance des dirigeants. Toutefois en interne, on réfléchirait quand même à un remplaçant. Selon le journal Sport, les Culés suivent avec attention ce que réalise Mikel Arteta avec Arsenal. Passé par la maison blaugrana, le technicien de 40 ans plaît beaucoup. Le jeu proposé par les Gunners, leader de Premier League, semblerait en adéquation avec l'identité du Barça. En cas de départ précipité de Xavi, Mikel Arteta serait ainsi le favori pour le remplacer, d'autant que ce dernier est en relation étroite avec Mateu Alemany et Jordi Cruyff.