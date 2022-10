Le plan du Barça pour rapatrier Léo Messi

Le FC Barcelone et son président Joan Laporta ne lâche pas l'affaire et ont un plan pour faire revenir leur ancienne légende Léo Messi (35 ans) en janvier. Le président du Barça veut profiter du mercato de janvier et de la règle du 1/1 (1 euro dépensé, 1 euro économisé contre 1/4 en été) avec une masse salariale équilibrée par rapport au budget. De plus, le fair-play financier de la Liga n'est pas aussi exigeant lors de la fenêtre hivernal. Ce qui pourrait faciliter le retour de l'attaquant argentin selon Sport.

Mais le problème est que le septuple ballon d'Or est désormais heureux à Paris après une première saison compliquée et le PSG ne compte absolument pas le céder. Laporta a toujours déclaré que « l'étape de Leo n'est pas terminée comme nous le voulions tous. Nous avons une dette morale envers lui et nous aimerions que la fin de sa carrière soit avec le maillot du Barça ».