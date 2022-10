Quelles sont les chances du PSG de prolonger Lionel Messi ?

La suite après cette publicité

Dans le monde du football, il est rare de voir un joueur de 35 ans susciter autant de convoitises. Mais quoi de plus normal, quand on parle de Lionel Messi ? Après un an compliqué à Paris, l’Argentin semble enfin avoir digéré son départ forcé de Barcelone. Son récital de mardi soir face au Maccabi Haïfa (7-2) est une énième démonstration depuis le début de la saison que la Pulga est de retour au premier plan (11 buts, 12 passes décisives en 16 matches, toutes compétitions confondues) alors qu’il s’apprête à disputer sa dernière Coupe du monde. De quoi redonner un peu de piment aux rumeurs concernant son avenir. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin prochain, Messi semblait parti pour plier bagage. En Catalogne, un retour au FC Barcelone était d’ailleurs évoqué, espéré. Depuis, les choses ont un peu changé.

Le septuple Ballon d’Or a confié s’être enfin adapté à sa vie parisienne, des doutes existent toujours sur la capacité financière du Barça à assumer son retour (sans parler de ses relations houleuses avec Joan Laporta) et Paris a chargé Luis Campos de tout faire pour le prolonger jusqu’en 2025. Cet ensemble de données couplé au désir de Messi de ne rien dévoiler avant la fin du Mondial 2022 fait donc durer le suspense. Aujourd’hui, le PSG semble donc avoir conservé quelques chances de pouvoir conserver son numéro 30. Mais quelles sont les chances justement du PSG dans cette affaire ? Financièrement, le club de la capitale sait qu’il n’a aucun concurrent capable et disposé à maintenir le train de vie hors normes actuel du joueur (41 M€ par an). Cependant, Paris devra faire plus pour le convaincre. A l’instar de ce qu’il a fait avec Kylian Mbappé (enfin, sans les promesses non tenues), le PSG aura tout intérêt à proposer un projet béton pour la Ligue des Champions. Briller dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, un point très important pour l’Argentin.

Tout reste ouvert

« Ce que Messi ne devrait pas faire, quand son contrat avec le PSG se terminera, c’est de penser à cette idée de MLS. Ça ne lui conviendra pas pour les dernières années de sa carrière. Ce ne serait pas le meilleur pour lui. Ce qui pourrait être le meilleur pour lui, c’est si le PSG lui présente un projet fort pour rester compétitif en Europe. Messi pourrait bien rester. Si le PSG est champion d’Europe, Messi pourra peut-être considérer qu’il a rempli ses objectifs avec le PSG. Mais dans le cas contraire, Messi a toujours donné sa priorité, au-delà de LaLiga, de la Ligue 1 ou de n’importe quel autre championnat, au fait de remporter la Ligue des Champions. Au PSG, il sera dans une équipe qui pourra lui permettre d’atteindre cet objectif, si le PSG lui présente un bon projet », nous a confié le journaliste argentin de La Nacion Claudio Mauri. Pourtant, du côté de l'Inter Miami en MLS, on est confiant en ses chances de séduire Lionel Messi pour une arrivée dès l'été prochain. Plusieurs rendez-vous auraient même eu lieu avec le père du joueur, Jorge Messi.

Mais au pays des gauchos, la capacité du prochain club de Messi à figurer parmi les prétendants à la victoire finale dans la coupe aux grandes oreilles est considérée comme un point clé. « Pour moi, Messi a encore deux ans dans les jambes au plus haut niveau, contrairement à (Cristiano) Ronaldo. Vu ses caractéristiques footballistiques, Messi a encore deux ans à jouer au plus haut niveau, même sans être forcément candidat au Ballon d’Or. Il fera toujours partie des cinq meilleurs joueurs d’Europe. Si le PSG lui présente un projet sérieux, surtout pour la Ligue des Champions, le PSG aura ses chances », nous déclare-t-on chez Diario Olé. Mais Paris pourrait avoir un autre élément jouant en sa faveur. « Messi c’est aussi quelqu’un pour qui le changement est difficile. On l’a vu quand il est arrivé à Paris, il a passé un an très compliqué en France. Lui-même a reconnu que cette année il se sent mieux, plus adapté. Donc il prendra aussi peut-être en compte le fait de vouloir rester dans un club sans avoir à nouveau à bouleverser sa famille avec tous ces changements », conclut Mauri, même si ce dernier argument profitait également au Barça. Faites vos jeux !