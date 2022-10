PSG : Luis Campos s'active sérieusement pour Lionel Messi

La suite après cette publicité

Et si le Parc des Princes profitait encore quelques années de plus de l'incroyable talent de Lionel Messi ? Recruté à l'été 2021 par le Paris Saint-Germain après plus de 20 ans au FC Barcelone, l'attaquant aux 7 Ballons d'Or avait globalement déçu la saison dernière. Bien loin de ses standards habituels, La Pulga était déterminée à rectifier le tir cette année. Difficile de dire qu'il n'a pas réussi sa mission. En 15 matches toutes compétitions confondues cette saison, l'Argentin a déjà fait trembler les filets à 9 reprises, tout en donnant 10 passes décisives à ses coéquipiers. Plus que les stats, Leo Messi rayonne sur le terrain et semble avoir retrouvé ses jambes du Barça.

Il participe activement au début de saison quasi parfait de la troupe de Christophe Galtier, qui reste invaincue jusque-là. En fin de contrat en juin prochain, Messi reste ardemment courtisé par son club de toujours, où Xavi, son ancien partenaire chez les Blaugranas, rêve de le faire revenir pour l'avoir sous ses ordres. « Cela dépendra de ce que je ressens personnellement et surtout physiquement, expliquait récemment le principal concerné sur son avenir. Après cette Coupe du monde, nous verrons ce qui peut arriver au niveau de ma carrière. J’ai déjà la chance de pouvoir être à cette Coupe du monde à 35 ans. Il faut être réaliste, je me sens très bien physiquement, mieux que l’an dernier. » Le suspense reste entier, donc.

Campos travaille Messi au corps

Cela n'empêche pas le club de la capitale de commencer à bouger ses pions pour Lionel Messi. D'après nos confrères du Parisien, les prestations convaincantes de l'ancien capitaine du Barça ont amené les décideurs rouge et bleu à vouloir prolonger l'aventure de Messi à Paris. Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos, notamment, veulent voir poursuivre leur n°30 du côté du Parc après cette saison, alors qu'il dispose d'ailleurs d'une option pour faire une année supplémentaire en Ligue 1. Le conseiller sportif du président NAK, s'est d'ailleurs penché personnellement sur ce dossier d'importance en interne depuis plusieurs semaines, précise le quotidien.

Luis Campos répète ainsi, en coulisses, depuis plusieurs semaines, à Lionel Messi qu'il veut le voir continuer au PSG à l'issue de cette année 2022-2023. Les dirigeants franciliens réfléchissent à lui soumettre une nouvelle proposition de contrat d'un an ferme supplémentaire, avec, encore une fois, une autre en option. Ce qui lierait donc Messi au Paris SG jusqu'en 2024, voire en 2025. Le Parisien ajoute toutefois que les champions de France en titre doivent prendre l'aspect financier en compte, à l'heure où les révélations du nouveau contrat de Kylian Mbappé font parler et où ils ont enregistré une perte de 350 M€ la saison dernière. L'optimisme règne, pour le moment, en interne à ce propos, alors que Lionel Messi touche 41 M€ nets par saison à Paris. Reste surtout à convaincre la star de l'Albiceleste, qui semble en tout cas bel et bien s'épanouir dans l'Hexagone.