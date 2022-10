PSG : tout le monde se lève pour le duo Mbappé-Messi

Le PSG n'a pas tremblé hier en couverture de la 12e journée de Ligue 1. En déplacement à Ajaccio, le champion de France en titre a largement battu le promu 3-0 et prend six points d'avance sur son concurrent le plus proche, Lorient, en attenant le reste des matchs du week-end. En l'absence de Neymar, on se demandait comment cette équipe allait articuler son nouveau système, surtout avec une base défensive de 4 défenseurs. On attendait Ekitike pour accompagner Messi et Mbappé, mais c'est bien Soler qui a démarré.

L'Espagnol a d'ailleurs été timide dans cette rencontre. Notre rédaction lui a attribué un petit 5. Il faut dire que le duo Messi-Mbappé a pris toute la lumière. L'Argentin a terminé le match avec un but au compteur pour deux passes décisives en direction de son coéquipier français, lui-même passeur pour la Pulga. «C'est au-dessus. Ce sont des joueurs d'un autre calibre. Mbappé, il faut être vigilant 90 minutes mais ça reste compliqué, sur une étincelle c'est dangereux à tout moment » reconnaissait Riad Nouri à la fin du match.

Le duo a impressionné

Mathieu Coutadeur, capitaine ajaccien, applaudissait lui aussi la performance de ses deux adversaires. «On voit très vite la connexion entre les deux. Elle est très forte et très difficile à défendre. On se rend compte aussi que sur certains joueurs, on peut espérer prendre le ballon alors que sur Messi sincèrement, il couvre très bien sa balle. Et sur la vision du jeu, c'est très haut niveau. » Les Corses n'ont pas démérité pourtant mais ils ont fini par craquer dans le dernier quart d'heure en encaissant deux buts.

«En seconde période, le rythme a été moins intense et on a eu de la maîtrise technique. On a eu des temps forts et on n'a pas marqué, ce qui a donné de l'espoir à Ajaccio, avant nos deux derniers buts magnifiques, dont celui de Messi. Les gens viennent au stade pour voir jouer Leo, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Il aime jouer avec les autres, il a cette qualité de vouloir jouer pour les autres, il est très altruiste et il a été magnifique sur le deuxième but», témoignait Galtier, qui peut se satisfaire de la connexion entre ses deux hommes, sans la présence de Neymar.