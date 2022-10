PSG : l'annonce forte de Lionel Messi pour son avenir

La suite après cette publicité

La Coupe du monde approche à grands pas. Le 20 novembre prochain, le Qatar affrontera l'Équateur pour lancer cette compétition. Il s'agira de la dernière de Leo Messi. L'Argentin de 35 ans l'a déjà déclaré publiquement, ce Mondial, le 5e de sa carrière après 2006, 2010, 2014 et 2018, mettra fin à sa carrière internationale. Après cela, il aura tout le temps de réfléchir à son avenir en club, et notamment au PSG. Il arrive en fin de contrat en juin prochain et il s'agira de prendre une décision.

La Pulga peut également lever l'option d'une saison dont elle dispose dans son contrat. Le club de la capitale aurait pris les devants en lui proposant d'ores et déjà de rester une année de plus (+ une année en option) aux mêmes conditions salariales, soit environ 30 M€ par an. Une offre alléchante à laquelle n'a pas encore répondu le septuple Ballon d'Or. Même s'il se sent beaucoup mieux en France après un premier exercice difficile d'adaptation, il préfère temporiser.

Messi décidera après le Mondial

«Parfois, j'aimerais avoir 25 ans et avoir à nouveau toute ma carrière devant moi», annonce-t-il dans un entretien diffusé hier soir sur DirectTV, une chaîne argentine venue rencontrer la star chez lui. Mais il a malheureusement dix ans de plus et sa carrière est au crépuscule. Il aura sans doute le choix entre rester au PSG ou revenir au FC Barcelone, qui tente de l'attirer depuis quelques semaines. Messi aura l'embarras du choix mais il ne compte pas se précipiter.

«Cela dépendra de ce que je ressens personnellement et surtout physiquement. Après cette Coupe du monde, nous verrons ce qui peut arriver au niveau de la carrière. J'ai déjà la chance de pouvoir être dans cette Coupe du monde à 35 ans. Il faut être réaliste, je me sens très bien physiquement, mieux que l'an dernier. Mentalement, physiquement. Après avoir passé le Covid.» Le PSG peut interpréter cela comme une bonne nouvelle, encore faut-il se montrer convaincant.

