Ligue 2 : Pascal Dupraz et René Girard s'allument en conférence de presse

C'était l'un des chocs de la Ligue 2 ce samedi entre le leader Paris FC et le SM Caen. Un match qui a tourné en la faveur des Franciliens (3-1) et qui était aussi l'occasion de voir une opposition entre deux entraîneurs reconnus en France : René Girard et Pascal Dupraz. Et le match aurait été sous tension entre les deux hommes. Comme l'a d'abord révélé l'ancien coach de Toulouse en conférence de presse : « il m'a insulté. Je n'avais jamais été traité de merde (sic) par un collègue… En plus, c'est en toute impunité. Girard est coutumier du fait. Mais il a été champion de France et le Paris FC est visiblement déjà en L1. À défaut d'être une belle personne, c'est un bon entraîneur ».

Succédant son homologue en salle de presse, l'ancien du FC Nantes a d'abord répondu pour éteindre la polémique : « je ne vais pas perdre mon temps à parler de Monsieur Dupraz. Qu'il fasse son boulot, qu'il s'occupe de lui avant de parler des autres. J'ai autre chose à faire que partir dans ce genre de commérage ». Avant de finalement lâcher des mots plus durs, quand il a pris connaissance des propos de Dupraz à son égard : « ah bon, il vous a dit ça ? Moi je ne suis pas un rapporteur et je ne dirais pas ce qu'il a dit… Ce n'est pas un saint. Pour moi, il ne représente pas grand-chose dans le football et il le sait ». Ambiance.