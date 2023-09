Atalanta : le Torino ne lâche pas non plus Aleksey Miranchuk

L’Atalanta et le Torino n’ont pas fini de discuter. En effet, après l’officialisation des arrivées de Brandon Soppy et de Duván Zapata à Turin, les deux clubs italiens vont poursuivre leurs négociations pour un troisième et ultime dossier. Selon nos informations, l’entraîneur croate Ivan Jurić exige toujours un nouveau milieu offensif central trequartista suite à l’échec de la piste Ruslan Malinovskyi (prêté par l’OM au Genoa). Les Granata sont donc déterminés à faire revenir le milieu russe Aleksey Miranchuk, déjà prêté la saison passée dans le Piémont.

La suite après cette publicité

D’après nos indiscrétions, l’Atalanta cherche une porte de sortie à l’international russe de 27 ans, également convoité par Monza. Le natif de Slaviansk-na-Koubani a d’ores et déjà donné son feu vert pour retourner au Torino. Néanmoins, les négociations bloquent pour le moment au sujet du format de transaction. La direction turinoise propose un prêt avec option d’achat, qui pourrait devenir une obligation sur la condition de matchs joués sur la saison actuelle, tandis que les Bergamasques préfère une vente sèche de son joueur. Les discussions se poursuivent ce vendredi.