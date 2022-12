Wolfsbourg : changement de club à venir pour Josuha Guilavogui

Pensionnaire de Wolfsbourg depuis 2014, Joshua Guilavogui (32 ans) a été prêté la saison dernière aux Girondins de Bordeaux. Le média allemand Kicker rapporte que l'actuel 16e de Bundesliga Stuttgart, serait intéressé par l'homme aux 7 sélections avec l'équipe de France.

La suite après cette publicité

Le VfB veut densifier son milieu de terrain par un joueur d'expérience et le Français pourrait correspondre à ce que les dirigeants recherchent. Guilavogui sera libre en juin 2023 et ne devrait pas prolonger son contrat dans sa formation actuelle, car il a un rôle secondaire. Bruno Labbadia (entraîneur) apprécie son profil et les Souabes espèrent pouvoir le récupérer à moindre coût.

À lire

Le Bayern Munich va vivre un mercato d’hiver très animé