Le FC Barcelone a tenté de faire capoter la signature de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid

C’est un nouveau gros coup à 0€ que va signer le Real Madrid. Trent Alexander-Arnold, latéral droit de Liverpool et des Three Lions, va ainsi s’engager avec le club de la capitale espagnole au terme de la saison actuelle. Une nouvelle qui n’a logiquement pas plu du côté de la Mersey… Pour les médias espagnols comme anglais il n’y a plus aucun doute sur l’avenir du joueur de 26 ans, qui s’ajoute à une belle liste de joueurs recrutés en fin de contrat par le Real Madrid, aux côtés de Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger ou David Alaba.

Dans ce dossier, le Real Madrid n’a d’ailleurs jamais vraiment eu de concurrence. Positionnés assez rapidement sur l’international anglais, les Merengues ont agi rapidement et efficacement. De plus, le joueur a toujours donné sa priorité aux Madrilènes, et n’a donc jamais hésité avec un autre club, ce qui est souvent le cas dans ce type de situation. Et ce, alors qu’une autre grosse écurie européenne est venue aux nouvelles…

Le Barça a voulu jouer un sale tour au Real Madrid

Comme l’explique la Cadena SER, Deco, directeur sportif du Barça, s’est ainsi réuni récemment avec l’agent de l’international britannique, qui n’est autre que son frère. Le club catalan apprécie le joueur depuis un moment déjà, et a donc tenté une offensive de dernière minute, alors que tout était déjà bien avancé entre TAA et le Real Madrid. Une tentative de braquage express qui n’a donc pas abouti, puisque le joueur avait déjà donné sa parole aux Madrilènes. Le Barça s’est donc rabattu sur d’autres pistes, comme le Monégasque Vanderson.

Une victoire du Real Madrid dans ce dossier donc, alors que Hansi Flick veut un nouveau latéral droit pour concurrencer Jules Koundé, indéboulonnable et sans remplaçant naturel. La presse catalane ne manque d’ailleurs pas de souligner que le joueur s’était dit fan du FC Barcelone à une époque pas si lointaine. Mais c’est bien le Real Madrid qui va profiter de ses talents dès la saison prochaine…