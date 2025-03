Liverpool : le maillot de Trent Alexander-Arnold brûlé

Plus les semaines passent, et plus Trent Alexander-Arnold semble se rapprocher du Real Madrid. En fin de contrat avec Liverpool en juin prochain, le latéral droit voudrait absolument rejoindre la capitale espagnole. Seules les négociations contractuelles seraient encore à régler. Et du côté des fans des Reds, certains sont en colère.

Pur produit des pensionnaires d’Anfield, où il a été formé, Alexander-Arnold serait donc en passe de rejoindre un concurrent direct en Coupe d’Europe, sans rapporter le moindre euro à son club qui plus est. Les deux finales de Ligue des Champions perdues face aux Merengues ont également peut-être laissé des traces chez certains fans, notamment celui-ci, qui a décidé de brûler son maillot à l’effigie de l’Anglais. Si ce dernier choisissait de rallier l’Espagne pour de bon, les derniers matchs à domicile pourraient être compliqués…