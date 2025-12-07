Liverpool : Michael Owen fustige Salah pour ses déclarations sur Arne Slot

Après Danny Murphy, Mohamed Salah se prend la foudre de Michael Owen. L’attaquant égyptien, remplaçant pour la troisième rencontre consécutive lors du match nul 3-3 contre Leeds, avait ouvertement critiqué son entraîneur Arne Slot, évoquant un sentiment d’être « sacrifié » par le club.

Ancien attaquant vedette des Reds (297 matchs, 158 buts), Michael Owen a vivement réagi aux propos de Salah. « Oh Mo Salah. Je peux imaginer ce que tu ressens. Tu as porté cette équipe pendant longtemps et gagné tout ce qu’il y avait à gagner. Mais c’est un sport collectif et tu ne peux tout simplement pas dire publiquement ce que tu as dit. Tu pars à la Coupe d’Afrique dans une semaine. Tu devrais sûrement te retenir, profiter de représenter ton pays et voir comment les choses se passent à ton retour », a-t-il écrit sur X. Owen avait lui-même vécu un départ compliqué de Liverpool pour le Real Madrid en 2004.