Menu Rechercher
Commenter 1
Premier League

Liverpool : Michael Owen fustige Salah pour ses déclarations sur Arne Slot

Par André Martins
1 min.
salah @Maxppp

Après Danny Murphy, Mohamed Salah se prend la foudre de Michael Owen. L’attaquant égyptien, remplaçant pour la troisième rencontre consécutive lors du match nul 3-3 contre Leeds, avait ouvertement critiqué son entraîneur Arne Slot, évoquant un sentiment d’être « sacrifié » par le club.

La suite après cette publicité
Michael Owen
Oh @mosalah 🫣 I can imagine how you feel. You’ve carried this team for a long time and won everything there is to win. But this is a team game and you simply can’t publicly say what you’ve said. You’re going to afcon in a week. Surely you bite your lip, enjoy representing your country and see how the land lies when you get back?
Voir sur X

Ancien attaquant vedette des Reds (297 matchs, 158 buts), Michael Owen a vivement réagi aux propos de Salah. « Oh Mo Salah. Je peux imaginer ce que tu ressens. Tu as porté cette équipe pendant longtemps et gagné tout ce qu’il y avait à gagner. Mais c’est un sport collectif et tu ne peux tout simplement pas dire publiquement ce que tu as dit. Tu pars à la Coupe d’Afrique dans une semaine. Tu devrais sûrement te retenir, profiter de représenter ton pays et voir comment les choses se passent à ton retour », a-t-il écrit sur X. Owen avait lui-même vécu un départ compliqué de Liverpool pour le Real Madrid en 2004.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Liverpool
Mohamed Salah
Michael Owen

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Liverpool Logo Liverpool FC
Mohamed Salah Mohamed Salah
Michael Owen Michael Owen
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier