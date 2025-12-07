Mohamed Salah sévèrement critiqué par une ancienne star de Liverpool

L’interview explosive de Mohamed Salah après le nul de Liverpool contre Leeds (3-3) a fait beaucoup réagir en Angleterre. L’attaquant égyptien a laissé entendre qu’il envisageait un départ et qu’il n’entretenait aucune relation avec le manager Arne Slot. Ancien joueur des Reds, Danny Murphy a estimé sur Match of the Day de la BBC que Salah aurait dû gérer cette situation en interne, rappelant que même les plus grandes stars doivent se battre pour conserver leur place et que plusieurs cadres de Liverpool font face aux critiques des supporters.

« Nous savons que c’est une réaction émotionnelle qui ne tient pas vraiment. Tout le monde doit continuer à se battre pour sa place et maintenir un certain niveau. Je ne pense pas qu’il soit seul. Beaucoup d’autres joueurs de renom subissent aussi des critiques et certains de leurs supporters commencent à se retourner contre eux, ils sont jugés. Ce n’est pas juste. Tu peux être en colère, tu peux être frustré, tu peux être émotif. Il a fait des choses merveilleuses pour le club de football. Mais tu dois garder ça entre les quatre murs du club. Va frapper à la porte du manager, parle au directeur général ou à qui que ce soit, va voir les propriétaires. Fais tout ce que tu dois faire. Exprime ta frustration là-bas… En agissant ainsi, il met le manager et l’équipe dans l’embarras et il ramène toute l’attention sur lui. Tu ne peux tout simplement pas faire ça. Que tu sois d’accord ou non avec le fait d’être laissé sur le banc, tu ne gères pas la situation de cette manière », a déclaré l’ancien milieu anglais, alors que Salah a notamment affirmé qu’il était « jeté sous le bus » face à la situation du club.