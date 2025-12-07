PL : Georginio Rutter permet à Brighton d’accrocher West Ham

Battu par Aston Villa dans un match fou en milieu de semaine, Brighton recevait West Ham, qui avait réussi à tenir tête à Manchester United, pour le compte de la 15e journée de Premier League. À l’American Express Stadium, ce sont les Hammers qui ont ouvert la marque en seconde période, grâce à Jarrod Bowen (73e, 0-1).

Série en cours Plus de statistiques Brighton D V V N V West Ham N D N V V

Mais alors que les hommes de Nuno Espirito Santo pensaient décrocher leur premier succès depuis le 8 novembre dernier, Georginio Rutter égalisait dans le temps additionnel (90e+1, 1-1) pour accrocher le point du nul pour les Seagulls. La bande de Fabian Hürzeler est septième du classement de Premier League, à un point de la cinquième place détenue par Everton. Dix-huitième, West Ham reste dans la zone rouge, avec deux points de retard sur Nottingham Forest.