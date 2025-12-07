Liga : graves accusations de Tebas contre le Real Madrid

Le Real Madrid a récemment obtenu gain de cause devant le Tribunal suprême espagnol, qui a annulé la Disposición Adicional Segunda des statuts de LaLiga datant de 2015, jugée contraire au droit. Cette décision oblige à revenir à la répartition initiale des revenus télévisés pour la saison 2015-2016 : 60 % pour les clubs de la première division et 40 % pour ceux du deuxième échelon du football espagnol, avec une répartition égale au sein de chaque catégorie. Selon le Real Madrid, le club devrait ainsi recevoir 8,8 millions d’euros «illégitimement retenus» et près de 88 millions devraient être versés aux clubs de D2. La formation madrilène s’est dite satisfaite de la décision, «qui une fois de plus, donne raison» au Real Madrid et rétablit la légalité et la transparence dans la distribution des revenus audiovisuels.

Le président de LaLiga, Javier Tebas, a vivement réagi aux affirmations du club madrilène. «Ni 8,8 millions pour le Real Madrid, ni 88 millions pour certains clubs de Segunda», a-t-il déclaré dans sur X, avant de souligner que la sentence ne validait pas ces montants. Il critique le club pour avoir «oublié» les réunions, assemblées et conseils d’administration de 2015 et 2016 où les liquidations avaient été approuvées, et dénonce ce qu’il considère comme une campagne de désinformation continue : «Il est difficile d’inventer autant de choses que le fait le Real Madrid». Tebas évoque notamment des changements constants de format, des menaces légales, des projets comme la Superligue ou des réclamations financières colossales pour mettre la pression sur LaLiga.