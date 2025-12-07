Real Madrid : nouvelles révélations sur la relation complexe entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr

C’est un sujet qui a beaucoup fait parler depuis l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid à l’été 2024. La signature du Français a provoqué un déclassement dans la hiérarchie merengue, puisqu’il est vite devenu la vedette de l’équipe, reléguant Vinicius Jr au rang de lieutenant. Ce que le Brésilien, sans pour autant être contre son nouveau coéquipier, n’avait pas vraiment apprécié selon les médias espagnols.

Sur la pelouse, les deux hommes ont d’ailleurs eu du mal à se trouver au départ. Il n’y a ainsi que très peu de connexion entre les deux hommes d’un plan purement footballistique, avec peu de combinaisons et peu de passes décisives de l’un pour l’autre. Et c’est surtout le numéro 7 qui en a fait les frais, puisque le Bondynois a tout de même affiché une ligne de statistique conséquente pour sa première saison, et est proche de battre un record historique de Cristiano Ronaldo. En dehors des terrains, les deux attaquants n’étaient ni proches ni distants, ayant une relation tout à fait normale et cordiale, sans être amis pour autant.

Une volonté de s’entendre

Mais comme l’indique la Cadena SER, les choses ont changé dernièrement. On le voit sur le terrain d’ailleurs, alors que récemment, Kylian Mbappé a offert un penalty à son acolyte brésilien. Le média indique que les deux joueurs ont tenté d’améliorer leur relation sur le terrain et en dehors, et qu’on a vu des premiers signes de ce nouveau partenariat entre les deux face à l’Athletic en milieu de semaine (3-0). Il y a une réelle volonté, d’un côté comme de l’autre, de mettre leurs différends footballistiques de côté pour le bien de l’équipe.

« Vini et Mbappé ne sont plus comme l’huile et l’eau, maintenant ils conjuguent tous deux le même verbe (comprendre qu’ils s’entendent, NDLR) et cela se voit, et pour le Real Madrid c’est de la dynamite. Les deux se cherchent et se connectent », indique ainsi le journaliste Tomas Roncero. Et ce alors que le Brésilien serait plutôt dans le clan anti-Alonso, là où le Français est considéré comme pro-Alonso par les médias espagnols. Face au Celta ce soir, dans un match qu’il faudra gagner pour ne pas laisser le Barça s’échapper, les deux hommes auront donc encore l’occasion de montrer qu’ils veulent et qu’ils peuvent former un duo redoutable.