Vidéo : Kevin de Bruyne fusille Thibaut Courtois et fait exploser Twitter

La suite après cette publicité

On a bien eu le droit à un match dans le match pour ce Real Madrid-Manchester City, mais pas celui qu’on attendait. Pas de duel entre Karim Benzema et Erling Haaland, tous deux muets ce soir, cette demi-finale aller de Ligue des Champions fut le théâtre d’une confrontation belge. Longtemps Kevin de Bruyne a buté sur un Thibaut Courtois une nouvelle fois brillant. Mais le maître à jouer de Man City a fini par prendre le dessus sur le portier de Madrid. Une merveille de frappe qui répond à l’ouverture du score de Vinicius et qui permet aux Skyblues de ramener le nul d’Espagne (1-1). Un combat qui permit surtout à Twitter de rappeler la rivalité entre les deux Diables Rouges. Le gardien belge ayant chipé la femme de son capitaine.

À lire

Man City : Guardiola explique pourquoi il n’a pas fait de changement contre le Real