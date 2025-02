PL : match nul spectaculaire entre Aston Villa et Liverpool

Invaincu en Championnat depuis 21 matches et sa seule défaite cette saison contre Nottingham Forest en Premier League, Liverpool a souffert, une fois de plus, sur la pelouse d’Aston Villa. Moins impérial ces dernières semaines, le club de la Mersey avait pourtant ouvert la marque, par l’incontournable Mohamed Salah, auteur de son 24e but de la saison en championnat. Mais les hommes d’Unai Emery ont frappé deux fois avant la pause, par Tielemans puis Watkins pour prendre les devants.

Mais Liverpool a de nouveau réagi, et a su égaliser grâce à Trent Alexander-Arnold. Les Reds ont alors accentué la pression sur les buts d’Emiliano Martinez, vigilant devant Darwin Nunez notamment. Sauf qu’Aston Villa se montrait également menaçant, dans une fin de match folle, avec un but refusé pour hors-jeu. Score final 2-2, ce qui offre 8 points d’avance à Liverpool sur son dauphin Arsenal.