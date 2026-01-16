Lucas Gourna-Douath prêté au Havre
Le Havre enchaîne les coups spectaculaires. Après avoir fait revenir Sofiane Boufal (libre) et Timothée Pembélé (prêté par Sunderland) en Ligue 1, le club normand a réussi à en faire de même avec Lucas Gourna-Douath selon L’Équipe. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Tout est signé. Le milieu défensif a été prêté jusqu’à la fin de la saison par Salzbourg.
Vendu par Saint-Étienne au club autrichien en 2022 en échange de 15 M€, l’international Espoirs a été prêté à l’AS Roma la saison dernière. Cette saison, l’ancien Stéphanois n’a disputé que 5 matches en raison de nombreuses blessures. Courtisé par Valence et les Glasgow Rangers, le Français va finalement tenter de se relancer en Normandie.
