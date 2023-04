La nouvelle déclaration d’amour d’Iliman Ndiaye à l’OM

Les supporters marseillais apprécieront. Passé par l’OM au cours de sa formation, à l’instar de Mohamed Simakan, Iliman Ndiaye (23 ans) garde encore aujourd’hui un œil avisé sur les résultats et l’actualité du club phocéen. Dans un entretien accordé à SoFoot ce vendredi, l’international sénégalais a réaffirmé son amour pour l’OM, dont il se verrait bien arborer de nouveau les couleurs à l’avenir.

«Ouais, bien sûr. Depuis que je suis tout petit, j’aime l’OM, indique le meilleur buteur et passeur de Sheffield United cette saison. Le premier maillot que mon père m’a acheté, c’était celui-là. Quand j’étais petit, mon père m’avait proposé d’aller faire des tests au PSG ou à Marseille. J’ai dit l’OM direct ! J’ai joué un an là-bas, c’est un club que je porte toujours dans mon cœur. Je regarde tous leurs matchs, j’espère qu’ils vont se qualifier pour la Ligue des champions. Ils ont l’air d’avoir un bon projet, le président (Pablo Longoria) fait du bon travail depuis qu’il est là. Pourquoi pas un jour !» Aujourd’hui à Sheffield United, Iliman Ndiaye s’est érigé comme une référence à son poste en Championship. Auteur de 13 buts et 8 passes décisives en 42 matches cette saison en championnat, le gaucher figure comme l’un des grands artisans de la deuxième place occupée par les Blades.

