Éric Roy réagit au coup de sang de Paulo Fonseca

La rencontre entre l’OL et le Stade brestois nous a offert une fin de match pleine de tension. Si les Gones se sont imposés 2-1 et sont donc repartis avec les trois points, ils ont également perdu leur entraîneur, expulsé dans le temps additionnel. Paulo Fonseca a totalement perdu ses nerfs après que Benoît Millot a consulté la VAR pour un possible penalty en faveur des Bretons. L’ancien coach de l’AC Milan était proche de s’en prendre physiquement à l’arbitre, qu’il est venu coller, front contre front, ce qui lui a valu un carton rouge.

Interrogé à l’issue de la rencontre sur cet épisode qui ne manquera pas de faire parler, Éric Roy a préféré s’abstenir de tout commentaire. Le tacticien des Pirates n’a pas voulu enfoncer son homologue : « Je ne parle pas des autres, désolé. Ce qui m’intéresse, c’est mon équipe et mon attitude. À un moment donné, j’ai eu des égarements aussi et j’ai décidé il y a un moment qu’on ne m’y reprendrait plus donc j’essaie de garder mon calme. Et en aucun cas, je ne vais juger un collègue. » Pour rappel, Paulo Fonseca risque plusieurs mois de suspension suite à son dérapage.