Le gouvernement allemand retarde le retour de la Bundesliga

Après la Belgique et les Pays-Bas, la France a décidé de clore définitivement la saison 2019/20 face à l'incertitude de la situation sanitaire. Dans d'autres pays, on s'accroche à l'espoir d'aller au bout de la saison. C'est le cas au Portugal, où le gouvernement a fait une annonce cet après-midi qui ouvre la possibilité d'une reprise de la Liga NOS le dernier week-end du mois de mai. L'Allemagne a été l'un des premiers pays européens à fixer un objectif de reprise pour son championnat. Si on espérait revoir du football à partir du vendredi 8 mai outre-Rhin, le gouvernement vient d'écarter cette probabilité.

La chancelière allemande Angela Merkel a organisé jeudi un sommet vidéo avec les chefs d'État fédéraux allemands pour discuter de l'impact du coronavirus. Lors de cette visio-conférence, la boss de l'Allemagne a reporté toute décision concernant l'approbation de la reprise des matchs de la Bundesliga. La prochaine réunion des chefs de gouvernement allemands n'aura pas lieu avant le 6 mai, ce qui signifie que la date du 9 mai initialement prévue par la Bundesliga pour une reprise est désormais utopique. Une réalité que les responsables du football allemand ont reconnu jeudi. «La Ligue de football allemand accepte bien entendu qu'aucune décision n'ait été prise aujourd'hui sur la reprise de la Bundesliga et de la Bundesliga 2», a déclaré la DFL, jeudi. Le retour de la Bundesliga et de la Bundesliga 2 ne se fera donc pas avant le week-end du 16 mai, au plus tôt.