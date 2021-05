LdC, PSG : Alessandro Florenzi très touché par l'élimination

Malgré un super parcours en Ligue des Champions, en éliminant le FC Barcelone en huitièmes et le Bayern Munich en quarts, le Paris Saint-Germain s’est incliné face à Manchester City aux portes de la finale. Dans une interview pour la Gazzetta dello Sport, le latéral droit parisien Alessandro Florenzi a expliqué avoir été très touché par l’élimination mardi dernier.

«Personnellement, je l'ai très mal vécu, comme tout le monde, car nous voulions réaliser quelque chose d'important et donner à nouveau de grandes émotions à nos supporters. Quand nous nous sommes retrouvés après le voyage à Manchester, c'était comme un enterrement. Pour moi, c'est un signe positif car cela signifie que l'ensemble du groupe voulait atteindre l'objectif commun. Nous avons essayé de toutes nos forces. Mais il y a aussi l'adversaire. C'est comme ça que ça s'est passé, mais il faut tout de suite se concentrer sur le terrain car on veut gagner le championnat et la Coupe de France. Et évidemment, nos ambitions sont élevées pour l'année prochaine également.»