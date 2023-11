Géorgie : Khvicha Kvaratskhelia explique sa rencontre avec Lionel Messi

Présent à la cérémonie du Ballon d’Or où il a terminé 17ème, l’attaquant géorgien, Khvicha Kvaratskhelia, est revenu sur un moment magique pour lui : sa rencontre avec la légende argentine, Lionel Messi. En effet, interrogé à ce sujet, le joueur du Napoli a expliqué, non sans émotion, son bonheur et sa fierté d’avoir pu rencontrer son idole depuis toujours :

«Rencontrer Messi a été un moment historique pour moi, peut-être que vous ne me croirez pas si je vous racontais l’histoire… Messi m’a changé en tant que personne. (…). Alors que nous étions assis pendant l’une des pauses du gala, Leo, qui était à ma droite, s’est soudainement levé. Je n’avais aucune idée de pourquoi il se levait et de où il allait, car nous avions été avertis de rester assis pendant les pauses. Mais il s’est dirigé directement vers moi. Je ne savais pas ce qui se passait, et soudainement il m’a tendu la main. J’étais tellement confus que je me suis levé et j’ai serré sa main. Après cela, il m’a salué et est retourné à sa place. Il a gagné mon respect. C’était fou. C’est une personne incroyable, je le respecte et l’apprécie beaucoup»