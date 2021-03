Ricardo La Volpe s’en prend à Guardiola, Ronaldinho et Kaka

L’ancien Champion du monde 1978 avec l’Argentine n’a rien perdu de son franc parlé. Lors d’un entretien pour la chaîne Youtube « Idols », Ricardo La Volpe, ex-sélectionneur du Mexique, a décidé de sortir les armes. Il s’en est notamment pris à Guardiola, Ronaldinho ou encore Kaka qu’il a battu lors de la Coupe des confédérations 2005.

« Une fois, je suis allé voir Guardiola à une conférence. Ils ne m'ont même pas payé le billet, qui m'a coûté plus de 200 dollars. J'ai dit à Gaby Milito : "Rends-moi mon argent". Ce que Guardiola a montré sur son tableau noir, comment Barcelone a joué, c’était une antiquité, alors je lui ai dit de me rendre mon argent parce que ce que j'ai vu, je le savais déjà par cœur. J'y suis allé en me disant que j'allais peut-être apprendre quelque chose, mais je n'ai rien appris... Il n'y a rien de nouveau. Quand je dis que Guardiola ramène le 4-3-3, je le dis parce que les jeunes pensent que c'est moderne. Ils oublient que Menotti a utilisé le 4-3-3 lorsque l'Argentine était championne en 1978. C’est un vendu » a-t-il lancé avant d’expliquer comme il a battu le Brésil en 2005 avec le Mexique. « On a affronté le Brésil de Kaka, Ronaldinho, Adriano et Robino, la seule façon dont j'ai dit aux Mexicains que nous pouvions gagner était de passer dans le dos de Kaka et Ronaldinho. Nous les avons battus parce que ces deux joueurs, c'est des paresseux. »