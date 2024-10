La réaction du vestiaire du Real Madrid à l’affaire Mbappé

Kylian Mbappé fait encore la une des médias mais cette fois pour une affaire présumée de viol et de harcèlement sexuel. D’après la presse suédoise, son nom est cité par la police locale, ce que n’a pas voulu confirmer la procureure en charge du dossier afin de ne pas compromettre les noms de l’auteur et de la plaignante. Malgré l’agitation autour de sa personne, l’attaquant est rentré à Madrid et s’est entraîné normalement. Il devrait même être titulaire ce week-end contre le Celta de Vigo samedi soir (21h).

Même s’il vérifie toutes les informations sur cette affaire, le club espagnol prend fait et cause pour son joueur. Ce dernier et son entourage affirment ne pas comprendre ces lourdes accusations, alors qu’hier soir Le Parisien a révélé l’existence d’un rapport sexuel consenti d’après Mbappé avec une jeune femme lors de sa virée à Stockholm. Cela n’inquiète pas plus que cela le vestiaire du Real Madrid. D’après RMC, les coéquipiers du Français vivent dans l’indifférence de ces informations. Proche de Vinicius Jr, Rodrygo, Tchouaméni, Camavinga ou encore Bellingham, l’ancien Parisien a été vu tout sourire à Valdebebas pour sa reprise de l’entraînement. Personne n’a d’ailleurs voulu commenter l’affaire à la sortie de la séance.