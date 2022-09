Martin Terrier réagit à sa non convocation en équipe de France

La suite après cette publicité

Auteur d'une saison 2021/2022 étincelante (21 buts, 7 passes décisives en 47 matches, toutes compétitions confondues), Martin Terrier (25 ans) n'avait jamais été aussi prolifique depuis qu'il avait été considéré comme un grand talent en devenir à Lille. Cette saison, l'ancien Lyonnais était donc logiquement attendu au tournant. Avec 3 réalisations et 1 assist au compteur en 8 rencontres, Terrier a répondu présent.

Des performances qui lui ont valu d'être régulièrement pré-convoqué chez les Bleus. Mais jusqu'à présent, Didier Deschamps n'a jamais prononcé son nom lors d'une annonce de liste. Ce jeudi, certains espéraient quand même entendre le nom de l'attaquant du Stade Rennais sortir de la bouche du sélectionneur en vue des matches contre l'Autriche et le Danemark. En vain. Pas de quoi déstabiliser le numéro 7 rouge et noir.

Terrier reste serein

Dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue Europa, Rennes recevait le Fenerbahçe de Jorge Jesus. Et devinez quoi, Martin Terrier a brillé malgré le match nul rageant du SRFC (2-2) avec un but (51e) et une passe décisive deux minutes plus tard pour Lovro Majer. Sorti à la 73e sous l'ovation du Roazhon Park, Terrier était attendu par les médias locaux pour commenter son absence chez les Bleus.

«Je suis très content de ma performance individuelle, même si ce n'est pas le plus important. Je continue de passer des paliers, je suis très content. Je continue de travailler, c'est un de mes objectifs, ça passe par ce genre de performances donc il faut que je continue. Je n'ai pas de message à passer. Je suis content de moi et de l'équipe». C'est dit.