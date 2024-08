Les détails glaçants sur l’agression du père de Lamine Yamal

Mercredi soir, le père de Lamine Yamal a été poignardé sur un parking dans son quartier de Rocafonda à Mataró. Depuis, la presse espagnole avait révélé quelques détails de cette affaire alors que le père du joueur, dans un état grave au moment de l’agression, est sorti du silence pour raconter sa version des faits. Depuis, La Vanguardia, qui avait révélé cette affaire, a donné des indications sur la manière dont s’est déroulé cette agression.

Tout a commencé dans l’après-midi lorsque Mounir Nasraoui, père de Lamine Yamal, a levé la voix sur un petit garçon qui lui avait jeté de l’eau depuis son balcon. Devant cette scène, le père, le grand-père et un demi-frère du jeune garçon sont descendus dans la rue et après une grosse altercation, la police a dû intervenir pour calmer les choses. Cette histoire pouvait s’arrêter là. Mais le média espagnol explique que les trois individus et un autre membre de leur famille ont recherché Mounir Nasraoui dans la soirée. Pour l’attirer, ils ont prétendu vouloir faire la paix et vouloir "résoudre le problème". Sauf qu’au moment où le père de Lamine Yamal s’est présenté face à eux sur le parking, il a été roué de coup et poignardé à trois reprises. C’est l’intervention d’un de ses amis qui passait par là qui a finalement interrompu l’agression. La connaissance de Mounir Nasraoui a ensuite appelé directement l’ambulance pour le sauver. Des détails glaçants.