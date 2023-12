AC Milan : Fikayo Tomori veut gagner la Ligue Europa

Mercredi soir, l’AC Milan a renversé Newcastle (1-2) et s’est permis le droit de poursuivre son ascension européenne. Non pas en Ligue des Champions mais en Ligue Europa. Un mal pour un bien côté Milanais, eux qui font désormais parti des favoris au trophée final. Excellent face aux Magpies et auteur d’un tacle salvateur qui a fait le tour du monde, Fikayo Tomori espère remporter la compétition avec son club italien.

«Maintenant, nous sommes en Ligue Europa et nous devons tout donner pour la gagner. Si nous jouons chaque match comme nous l’avons fait en seconde période contre Newcastle, je suis sûr que nous pouvons faire mieux dans cette compétition», a expliqué l’ancien central de Chelsea avant d’affronter Monza, en Serie A (dimanche à 12h30).