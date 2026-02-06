Ligue 1 : c’est la crise totale à Lille !

Le début d’année 2026 vire au cauchemar pour le LOSC. En plus d’une élimination en Coupe de France face à l’OL, le club lillois n’a plus gagné le moindre match de Ligue 1 depuis le 14 décembre dernier et une victoire contre Auxerre (4-2). Si les hommes de Bruno Genesio ont arraché leur qualification en Ligue Europa contre Fribourg, ils traversent une période de sérieux coup de mou. Au-delà de la mauvaise dynamique actuelle, c’est surtout l’inefficacité offensive qui s’impose comme un véritable problème pour la suite de la saison.

La suite après cette publicité

Le coup de gueule d’Olivier Giroud

Avec la blessure d’Hamza Igamane, Olivier Giroud est désormais le seul véritable attaquant de pointe à disposition jusqu’à la fin de la saison. Or, les Dogues n’ont pas réussi à recruter un nouveau buteur lors du mercato hivernal, malgré plusieurs pistes explorées, dont celle menant à Jhon Duran. Seuls Noah Edjouma et Gaëtan Perrin ont été enrôlés, et la prestation de l’ailier droit, pour sa première titularisation ce vendredi, n’a pas convaincu. Même constat pour Fernandez-Pardo et Hákon Haraldsson, qui se sont procuré des occasions nettes… sans parvenir à les convertir. Symbole de cette panne offensive, Lille n’a cadré qu’un seul tir face à Metz (0-0).

Une situation qui a logiquement provoqué la colère d’Olivier Giroud au coup de sifflet final. «Ce soir, ça ne voulait pas rentrer. On a manqué de réussite, d’agressivité, de ce petit truc en plus. C’est énormément frustrant. On a eu la maîtrise, on a été dangereux, on s’est procuré des occasions, mais soit on ne fait pas ce qu’il faut dans les trente derniers mètres, soit on se précipite, soit on ne fait pas les bons choix. Il a manqué l’efficacité. À partir du moment où tu ne marques pas, tu ne peux pas gagner les matches. C’est dur, on avait besoin de gagner ce match», a lâché l’attaquant tricolore sur Ligue 1+.

La suite après cette publicité

Lille n’a pris qu’un point en 2026

Face aux Grenats, Lille s’est encore créé de nombreuses situations, sans parvenir à les convertir. Plus largement, le club nordiste traverse une période délicate : il n’a remporté que deux de ses dix derniers matches officiels toutes compétitions confondues et n’a inscrit que quatre buts en huit rencontres depuis le début de l’année. Le point pris ce vendredi à Metz est d’ailleurs le premier du LOSC en Ligue 1 en 2026. Actuellement cinquièmes et désormais relégués à six points de l’OL, les Lillois commencent surtout à regarder dans le rétroviseur, avec le risque de perdre leur place européenne à l’issue de cette 21e journée. Sur Ligue1+, Bruno Genesio n’a d’ailleurs pas caché sa frustration.

« Il nous faut plus d’efficacité, de réussite, de confiance peut-être. On a beaucoup tenté en deuxième mi-temps, mais sans suffisamment de réussite. On peut toujours faire mieux en termes d’agressivité, mais je ne pense pas que ce soit ce qui nous a empêchés de marquer ce soir. On a eu des occasions nettes, ce sont des mauvais choix dans la surface, un manque de lucidité et de confiance. Dans une période plus favorable, il y a sans doute 2-0 à la mi-temps. En ce moment, il n’y a pas grand-chose pour nous », a reconnu le technicien lillois. Le LOSC devra rapidement trouver les ressources pour se relancer, dès la semaine prochaine, avec la réception de Brest.