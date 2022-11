Quiproquo autour de la fin de carrière de Mats Hummels

Si Mats Hummels a eu une belle carrière et semble plus proche de la fin qu'au début, il n'a pas encore raccroché les crampons à 33 ans. Il évolue au Borussia Dortmund après avoir joué au Bayern et été formé à Munich. Sa maman, Ulla Holthoff, aurait fait une gaffe sur l'avenir de son fils, pas sélectionné pour le Mondial par Hansi Flick, comme l'explique Bild.

Cette phrase : « en fait, si Mats jouait (au Mondial), je regarderais ces matchs parce que c’est sa dernière saison » a suscité beaucoup d'interrogations sur la fin de carrière de son fils. Son contrat avec Dortmund expirera en juin 2023 prochain mais il veut encore jouer, lui qui est déçu de ne pas être au Qatar avec l'Allemagne. Le quotidien allemand détaille que le propos de sa mère a été mal interprété puisqu'elle parlait de la sélection, et non du club.