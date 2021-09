Super League : l'UEFA sommée d'absoudre les frondeurs

Le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus n'ont pas abandonné l'idée de voir naître la Super League. Et ils risquent d'être confortés dans leur obstination puisque, selon As, le juge Manuel Ruiz de Lara, saisi de l'affaire par les trois frondeurs, a sommé l'UEFA de suspendre les sanctions prévues à leur encontre.

Mieux, l'instance dirigeante du football européen à cinq jours pour communiquer la nouvelle officiellement. Si elle ne le faisait pas, le magistrat espagnol n'hésiterait pas à attaquer l'UEFA et son président Aleksander Ceferin pour délit de désobéissance.