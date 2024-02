L’OM prend une décision forte pour l’avenir de Gattuso

Avant un déplacement périlleux sur la pelouse de Brest dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille ne va pas bien mieux. Toujours à la recherche d’une victoire en Championnat depuis maintenant le 17 décembre dernier et un succès arraché contre Clermont (2-1), l’OM va devoir défier un sérieux concurrent à l’Europe ce dimanche soir (20h45). Mais au sortir d’un match nul frustrant concédé contre le Shakhtar Donetsk (2-2), en Ligue Europa, les Phocéens de Gennaro Gattuso ne sont pas au mieux.

Cinq mois après son arrivée à Marseille, le manager italien semble avoir encore du mal à trouver la bonne recette et a récemment évoqué une certaine "peur" au sein de son effectif. «La situation est facile à comprendre, il y a un problème qui vient de l’équipe. Regardez le genre de but qu’on encaisse. C’est un problème de ne pas sentir le danger, de ne pas être attentif (…) L’équipe y croit, je ne vois pas une équipe morte. Je pense qu’il y a un problème de peur. On ne peut que s’améliorer», expliquait-il devant la presse samedi.

Gennaro Gattuso conforté

«J’ai l’impression qu’on est effrayé, je ne sais pas comment résoudre ce problème relatif au mental. Je n’ai pas la clé, car je ne suis ni psychologue, ni préparateur mental», ajoutait encore l’Italien durant sa conférence de presse. Un aveu d’impuissance face à la situation ? Selon les informations de La Provence, Gennaro Gattuso a eu une réunion improvisée avec ses dirigeants après le nul concédé contre le Shakhtar et a été conforté pour la suite.

La direction phocéenne lui a renouvelé sa confiance et son avenir proche ne serait pas menacé, même en cas de revers concédé contre le Stade Brestois dimanche, assure le quotidien local. Sauf incroyable retournement de situation, Gennaro Gattuso sera donc encore l’entraîneur de l’OM après la 22e journée de L1. «Malgré les frustrations, j’ai encore plus de hargne, de volonté de réussir. Je n’ai pas envie qu’on nous imagine baisser les bras, ce n’est pas notre état d’esprit», confirmait d’ailleurs le principal intéressé.