Copa America, Brésil : Tite s'enflamme pour Neymar

Hier soir, le Brésil a magnifiquement débuté son parcours en Copa America en dominant le Venezuela sur le score de 3-0. Prenant la tête de son groupe lors d'un tournoi disputé à domicile, la Seleçao pourra négocier les prochaines rencontres avec l'esprit léger. En conférence de presse à l'issue de la rencontre, Tite a rendu hommage à Neymar auteur d'une belle prestation.

Ainsi, le joueur du Paris Saint-Germain a transformé un penalty avant de délivrer une passe décisive pour Gabigol. «Quand Neymar est bien physiquement et mentalement, de bonnes choses arrivent. Un joueur avec cette qualité technique est imprévisible. Lorsqu'il joue plus haut sur le terrain, c'est mieux pour lui, car les joueurs adverses ont peur de faire une faute sur lui à un endroit dangereux du terrain. Nous structurons donc l'équipe de manière à ce qu'il reçoive moins de ballons, mais qu'il le fasse de manière plus efficace» a ainsi expliqué le sélectionneur brésilien.