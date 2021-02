OM : les premiers mots forts de Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

Le 2 février dernier, André Villas-Boas annonçait en conférence de presse qu'il avait posé sa démission. Quelques heures plus tard, l'Olympique de Marseille décidait de mettre à pied le coach portugais, en nommant Nasser Larguet, le responsable du centre de formation, entraîneur intérimaire. Il fallait alors trouver le futur coach du club phocéen. Rapidement, le nom de Jorge Sampaoli ressortait avec insistance.

Alors entraîneur de l'Atlético Mineiro, l'Argentin semblait être la priorité du board olympien et récemment, nous vous expliquions en exclusivité qu'un contrat jusqu'en 2023 l'attendait sur la Canebière. Finalement, l'OM est tombé d'accord avec le principal concerné et le club brésilien, et a officialisé son arrivée ce vendredi soir via un communiqué choc où l'on apprend aussi que Jacques-Henri Eyraud est remplacé à la tête du club par Pablo Longoria.

«On n'est pas là pour se cacher : on va jouer dur»

Dans ce communiqué publié il y a peu, Jorge Sampaoli a alors livré ses premiers mots. Et clairement, l'ancien sélectionneur de l'Argentine ne compte pas faire de la figuration dans le sud de la France : «on m'a dit toute ma vie que l'OM est une passion. Que l'Orange Vélodrome s'allume quand l'équipe se rend au stade. Marseille est un club du peuple et je me sens moi-même dans cette chaleur. On n'est pas là pour se cacher : on va jouer dur.»

«Quand j'ai reçu cette proposition, je rêvais de pouvoir faire la fête dans la ville. Dans le monde, il y a des endroits calmes et des endroits intenses. Ce sont ces derniers que je veux et j'ai accepté sans hésiter. Ce club a une âme c'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes prêts», a poursuivi le technicien âgé de 60 ans. Il ne reste donc plus qu'à agir mais ça ne serait pas contre l'OL pour l'Olympico dimanche soir (Nasser Larguet sera sur le banc) puisqu'il doit observer une période de quarantaine d'une semaine, lui qui vient d'un pays étranger. Le premier match de Sampaoli ne devrait pas être non plus contre Lille le mercredi 3 mars, mais plutôt face au Canet en Coupe de France le dimanche 7 mars.