Barça : la nouvelle qui change tout pour Lionel Messi

Le FC Barcelone rêve du grand retour de Lionel Messi. Et les Culés ont des raisons d’y croire. En fin de contrat, l’Argentin ne va pas prolonger au PSG et il veut idéalement jouer la Ligue des Champions prochain. Ce que l’Arabie saoudite et l’Inter Miami ne peuvent pas lui offrir, contrairement aux Blaugranas. Toutefois, rien n’est encore gagné pour le FCB. En proie à des difficultés financières, le club de Joan Laporta doit aussi composer avec La Liga et trouver la meilleure façon de financer le possible retour de La Pulga.

Attaché au Barça, Messi n’a pas encore donné son accord. Il prend le temps de la réflexion. D’ailleurs, El Chiringuito révèle qu’une nouvelle risque de chambouler les plans du capitaine de l’Albiceleste. En effet, Jordi Alba va annoncer son départ en fin de saison après plusieurs années de bons et loyaux services. Une très mauvaise nouvelle puisque le latéral espagnol est proche de Lionel Messi et il était essentiel pour son retour. El Chiringuito assure que cela va peser dans la balance, d’autant que Sergio Busquets a déjà annoncé son départ. Avec ses deux amis proches en moins dans le vestiaire, le Parisien va un peu plus réfléchir à la suite des évènements.

