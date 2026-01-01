Ventes de maillots : le PSG met fin au règne de l’OM, Lens et l’OL réalisent des exploits !

L’année 2025 marque la fin d’une ère pour le merchandising du football hexagonal. Alors que l’Olympique de Marseille confisquait la première place du classement Foot.Fr depuis plusieurs saisons, la hiérarchie vient de basculer. FOOT.FR, la boutique de référence (6 points de vente en France), a dévoilé son Top 10 pour le premier semestre de la saison 2025-26*. Verdict ? Il aura fallu un événement historique pour faire tomber les Phocéens.

L’effet Ligue des Champions dope le PSG, l’OM fait de la résistance

C’est l’enseignement majeur de ce ranking : le Paris Saint-Germain (1er) grimpe sur la plus haute marche du podium. Ce n’était plus arrivé depuis longtemps. La raison est limpide : la victoire historique en Ligue des Champions a déclenché une euphorie d’achat sans précédent. Le maillot étoilé est devenu l’objet collector absolu, permettant à Paris de franchir un cap commercial que même l’ère Messi/Neymar n’avait pas su pérenniser face à la puissance marseillaise. Côté flocages, le Golden Boy 2025 Désiré Doué caracole en tête, devançant le Ballon d’Or Ousmane Dembélé et l’incontournable Vitinha.

Relégué à la deuxième place, l’Olympique de Marseille (2e) n’a pourtant pas faibli. De retour en C1, le club phocéen s’appuie sur une base de fidèles inébranlable qui continue de plébisciter la tunique blanche. Si la première place s’envole, les volumes de ventes restent colossaux, prouvant que l’amour pour l’OM reste viscéral. Au jeu des noms, Pierre-Emerick Aubameyang et Mason Greenwood dominent les ventes.

Derrière ce duo français, les géants espagnols verrouillent le "Big 4". Le Real Madrid (3e), porté par le trio galactique Mbappé-Bellingham-Vinicius Jr, et le FC Barcelone (4e) du prodige Lamine Yamal restent des valeurs sûres. Manchester City (5e) grimpe d’un rang, boosté par l’arrivée surprise de Rayan Cherki qui a dopé le merchandising des Skyblues.

L’OL en mode survie, la "Lensois-mania"

La grosse performance de ce Top 10 nous vient du Rhône. Alors que l’Olympique Lyonnais (6e) traverse une zone de turbulences économiques, ses supporters ont fait corps. Le maillot collector du 75e anniversaire est un succès total, véritable réponse du peuple lyonnais à la crise : un attachement viscéral à l’histoire et à l’identité du club.

Autre exploit : celui du RC Lens (9e). Les Sang et Or vivent un conte de fées. Actuels leaders de Ligue 1 devant les mastodontes parisiens et marseillais, les hommes de l’Artois surfent sur une hype sportive exceptionnelle. Ce statut de leader, couplé au succès désormais rituel du maillot "Sainte-Barbe", permet au Racing de devancer des marques mondiales comme Liverpool. La preuve que la ferveur de Bollaert rayonne bien au-delà du Nord.

Liverpool et adidas : un rendez-vous manqué ?

Dans le reste du tableau, la Juventus (7e) signe son retour et Arsenal (8e) se stabilise. En revanche, Liverpool (10e) ferme la marche péniblement. Le passage très attendu chez adidas, pourtant soutenu par un lancement marketing mondial XXL, n’a pas eu l’effet escompté. Les performances en dents de scie des Reds ont freiné l’engouement, empêchant le club de la Mersey de capitaliser sur le retour des trois bandes. Notons enfin les sorties remarquées du Bayern Munich, de l’AC Milan et de Chelsea, éjectés du Top 10 cette saison.