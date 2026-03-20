L’OL annonce deux nouveaux contrats professionnels

Les dernières semaines ont été dramatiques pour l’OL. Après une folle série de 13 victoires de rang toutes compétitions confondues, les Gones n’ont plus gagné depuis le 15 février dernier. Battus lors de l’Olympico, éliminés de la Coupe de France aux tirs au but contre le RC Lens puis sortis de la Ligue Europa ce jeudi face au Celta de Vigo, les hommes de Paulo Fonseca ont tout perdu en quelques semaines. Et même s’il reste la course à la Ligue des Champions en Ligue 1, Lyon peut nourrir des regrets d’avoir raté l’occasion assez énorme de remporter un titre cette saison. Malgré cela, le club rhodanien, qui a traversé des épreuves difficiles l’été dernier, prépare son avenir.

La suite après cette publicité

Ce vendredi, l’OL a annoncé la signature des premiers contrats professionnels du milieu Tiago Gonçalves et du latéral Angel Garcia : «l’Olympique Lyonnais annonce la signature des premiers contrats professionnels du milieu de terrain Tiago Gonçalves et du latéral gauche Angel Garcia. Né en 2007 à Bourgoin-Jallieu, Tiago Gonçalves a signé son premier contrat professionnel avec l’OL jusqu’au 30 juin 2028. Pilier de l’équipe de N3, il a également effectué trois entrées avec le groupe professionnel cette saison en Europa League. Issu de la génération 2008, Angel Garcia s’est engagé avec son club formateur jusqu’au 30 juin 2029. Titulaire indiscutable avec les U19 entraîné par Florent Balmont cette saison, il s’est également distingué en Coupe Gambardella, compétition dans laquelle l’OL est toujours en lice, avec un quart de finale à disputer face au Stade Rennais le 5 avril prochain.»