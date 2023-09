Équipe de France : l’impressionnante prise de pouvoir de Mike Maignan

La suite après cette publicité

Officiellement propulsé au rang de numéro 1 dans les buts de l’équipe de France après la retraite internationale de son prédécesseur Hugo Lloris, Mike Maignan (28 ans) met déjà tout le monde d’accord. Nouveau taulier des Bleus - qui ont connu une petite révolution (départ de Raphaël Varane, Karim Benzema, Steve Mandanda) après l’échec en finale de Coupe du monde en décembre dernier - le portier de l’AC Milan confirme ainsi toute l’étendue de son talent. Une nouvelle fois appelé par Didier Deschamps pour le rassemblement de septembre, celui qui est désormais préféré à Brice Samba et Alphonse Areola brille de mille feux et s’impose, progressivement, comme un des principaux leaders du vestiaire. Une prise de pouvoir logique au regard de ses performances XXL réalisées depuis le début de son «mandat». Une suprématie, par ailleurs, encourageante à quelques mois de l’Euro 2024, organisé en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain.

Une solidité de tous les instants, un premier record !

Grand artisan de la solidité défensive affichée par l’équipe de France lors de ces phases éliminatoires, Mike Maignan peut notamment se féliciter de n’avoir encaissé aucun but lors des cinq dernières rencontres officielles des Bleus. Une première depuis 2007 et une performance qu’Hugo Lloris n’avait, de son côté, pas pu réussir en 14 ans de présence dans les cages tricolores… Depuis ses débuts avec les champions du monde 2018, le natif de Cayenne présente d’ailleurs une ligne statistique assez déroutante avec 9 sélections, 8 titularisations, 7 victoires, 6 clean sheets et seulement 3 petits buts encaissés (un face à l’Ukraine et deux contre la Croatie). Première rampe de lancement de cette rigueur défensive, Maignan s’est (une nouvelle fois) montré à son avantage, jeudi dernier, au Parc des Princes, lors de la victoire des siens contre l’Irlande (2-0).

«Magic Mike» séduit déjà tout le monde !

Déjà décisif contre les Pays-Bas (penalty arrêté en fin de match) ou encore face à l’Irlande lors du match aller avec plusieurs parades de classe mondiale, l’ancien gardien du PSG et du LOSC se montrait notamment vigilant pour repousser la tête de Chiedozie Ogbene (52e). Une performance remarquable, confirmant sa facilité à prendre la succession d’Hugo Lloris dans les cages françaises. Impérial sur sa ligne, solide dans les airs, précis dans ses relances et précieux dans sa communication, Maignan apparaît logiquement comme l’un des grands artisans de ce mur tricolore. « Mike Maignan a été super, notamment dans la communication donc tout s’est bien passé et j’espère que ça va continuer comme ça », remarquait, à ce titre, Dayot Upamecano au coup de sifflet final. Des propos élogieux également présents dans la bouche de Franck Raviot, entraîneur des gardiens des Bleus depuis 2010.

Qualifiant son protégé comme «l’un des plus grands gardiens au niveau international», ce dernier confiait, par ailleurs, la manière dont Maignan avait géré ce passage de témoin délicat avec le portier de Tottenham, recordman de sélections en équipe de France (145 sélections). «Si Mike est quelqu’un d’ambitieux, il a toujours fait preuve d’un profond respect envers les monuments du poste qu’étaient Hugo et Steve (Mandanda), ainsi que d’une grande humilité. Il a attendu son heure intelligemment, habilement, en s’intégrant au groupe France d’une manière admirable. Et lorsque son heure est arrivée, il a su prendre le relais de manière remarquable», assurait ainsi Raviot dans une interview accordée au Parisien. Désormais habitué à prendre la parole dans le vestiaire, notamment lors des mi-temps, et très écouté par ses partenaires, le droitier d’1m91 fait aujourd’hui l’unanimité.

«Mike je le connais depuis longtemps, même quand il était en Ligue 1 je savais qu’il faisait partie des meilleurs gardiens du monde», ajoutait dans cette optique Aurélien Tchouameni, conscient des prouesses actuellement réalisées par son partenaire. Nommé pour le trophée Yachine, récompensant les meilleurs gardiens de l’année 2023, Mike Maignan confirme, quoi qu’il en soit, son nouveau statut. Celui d’un gardien considéré comme l’un des plus talentueux, capable de briller avec la même régularité en club et en sélection. Conscient de la situation, l’AC Milan a d’ailleurs entamé des discussions pour prolonger son numéro 16. Dernièrement, la Gazzetta dello Sport affirmait, à ce titre, que le gardien français réclamait un salaire de 8-10M, ce qui en ferait le joueur le mieux payé du club. Et pour ceux qui rêvent de le voir, un jour, revenir dans la capitale française, l’espoir est toujours permis. «Je suis Parisien, mais aujourd’hui, je suis sous contrat avec l’AC Milan. Pour le futur, on ne peut pas savoir…»