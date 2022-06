West Ham fait une offre pour Jesse Lingard

Selon Sky Sport, West Ham a fait une offre pour le milieu offensif anglais, Jesse Lingard. Les agents de l’Anglais de 29 ans, qui est libre depuis son départ de Manchester United à la fin de la saison dernière, auraient été approchés par les dirigeants du club londonien.

La suite après cette publicité

L’International anglais (32 sélections) connaît bien les Hammers puisqu’il a déjà joué six mois à Londres en 2021. Il avait à l’époque disputé 16 matches, inscrit neuf buts et délivré cinq passes décisives. La saison dernière, Lingard a vécu une année compliquée avec United, lui qui n’a inscrit que deux buts et délivré une passe décisive en 22 matches avec les Red Devils.