Villarreal - OM: les compositions officielles

Après leur carton au match aller en 8eme de finale (4-0, le 07 mars), l’Olympique de Marseille se déplace ce jeudi sur la pelouse de Villarreal pour obtenir leur qualification en quarts de finale de l’Europa League. À domicile, Villarreal s’organise en 4-4-2 avec Reina aux cages. En défense, on retrouve Fermenia, Bailly, Mandi et Cuenca. Coquelin, Capoue, Parejo et Guedes sont au milieu de terrain. Et enfin, Moreno et Sørloth vont animer l’attaque de Villarreal.

L’OM s’articule en 4-4-2 avec Lopez qui officie comme dernier rempart. En défense, on retrouve Meïté, Mbemba, Balerdi et Merlin. Clauss, Ounahi, Kondogbia et Veretout occupent le milieu de terrain. Sarr et Ndiaye animent l’attaque de l’Olympique de Marseille.

Les compositions:

Villarreal: Reina - Fermenia, Bailly, Mandi, Cuenca - Coquelin, Capoue, Parejo, Guedes - Moreno, Sørloth

Olympique de Marseille: Lopez - Meïté, Mbemba, Balerdi, Merlin - Clauss, Ounahi, Kondogbia, Veretout - Sarr, Ndiaye.