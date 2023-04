Vidéo : Twitter réclame la tête de Tuchel après la défaite contre Mayence

La suite après cette publicité

Rien ne va plus au Bayern Munich. Après leur élimination en Ligue des Champions par Manchester City (4-1 score cumulé), les hommes de Thomas Tuchel se sont écroulés 3-1 face à Mayence, après avoir mené 1-0 grâce à un but de Sadio Mané. Les Bavarois perdront leur première place si Dortmund l’emporte face à Francfort à 18h30 ! Renversés en 15 minutes, c’est une catastrophe pour l’ancien coach du PSG et de Chelsea, qui voit sa tête être mise à prix sur Twitter !

