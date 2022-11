Brighton mise gros sur la pépite argentine Facundo Buonanotte

Pas rassasié par les brillantes performances d'Alexis Mac Allister (23 ans), Brighton & Hove Albion exploite le filon argentin et recrute le très jeune Facundo Buonanotte, offensif de 17 ans et déjà international U20 avec l'Albiceleste. Natif de Pérez, ce gaucher d'1m74 a fait ses débuts en pro en février dernier et disputé depuis 34 matches en équipe première. C'est son club, Rosario Central - qui a vu Angel Di Maria, Ezequiel Lavezzi ou encore Giovani Lo Celso fréquenter ses rangs - qui a annoncé le transfert via un communiqué.

«Le Club Atlético Rosario Central informe qu'aujourd'hui un accord a été conclu entre les clubs pour le transfert de Facundo Buonanotte au Brigthon & Hove Albion Football Club, dans une transaction s'élevant à 1,8 milliards de pesos (11,5 millions d'euros). Il se compose d'une indemnité fixe garantie par le club acheteur, de primes d'objectifs liées aux performances du joueur et d'une plus-value de 20% sur un futur transfert». Et de préciser : «il s'agit de l'une des transactions les plus importantes de l'histoire de notre institution».