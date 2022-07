Chelsea touche au but pour Raheem Sterling

La suite après cette publicité

On se rapproche doucement mais sûrement de l'un des transferts de l'été outre-Manche. Alors que Gabriel Jesus est en partance pour Arsenal, Manchester City est également sur le point de perdre Raheem Sterling. D'après les dernières informations du Daily Mail, un accord est tout proche avec Chelsea. L'attaquant est sur le point de changer de club.

Le deal n'est pas encore complètement ficelé précise le média anglais mais depuis les discussions de vendredi entre les deux directions, le feu est au vert. Un terrain d'entente a été trouvé aux alentours des 45 M£, soit 52 M€. Sterling (27 ans) a lui eu Thomas Tuchel au téléphone à plusieurs reprises, ce qui a fini de le convaincre de rejoindre les Blues.

Un transfert à 52 M€

La somme peut paraître relativement faible au regard des tarifs pratiqués en Premier League, de la qualité et de l'expérience de l'international anglais. Sterling, c'est tout de même 109 buts en 320 matchs de Premier League, et 24 réalisations en 72 rencontres de Ligue des Champions, seulement il n'a plus qu'une seule année de contrat. C'était l'année pour le vendre.

Sa relation avec Pep Guardiola s'est également détériorée au fil du temps. Devenu un joueur majeur des Cityzens les années précédentes, l'ailier était devenu de plus en plus un remplaçant de luxe au cours des deux dernières saisons. Il fut même question d'un départ au FC Barcelone l'hiver dernier sans que cela ne se concrétise. Chelsea a alors sauté sur l'occasion et pourrait bien poursuivre son marché du côté de l'Etihad Stadium...