Le Bayer Leverkusen sur le point de s'offrir Patrik Schick

La Bundesliga fait du bien à Patrik Schick (24 ans). En situation d'échec à l'AS Rome avec qui il a évolué entre 2017 et 2019, il était prêté la saison dernière au RB Leipzig. Avec le club allemand, il a réalisé une excellente saison avec 10 buts et 2 passes décisives en 22 matches de championnat allemand. Si Leipzig ne l'a pas conservé, le Bayer Leverkusen n'a pas hésité à mettre la main à la poche.

En prévision des départs de Kevin Volland (AS Monaco) et Kai Havertz (Chelsea), le Tchèque pourrait ainsi renforcer l'attaque de l'équipe de Peter Bosz. D'après les informations de Sky Italia, un accord a été trouvé entre l'AS Roma et la formation allemande pour un transfert estimé à 26-27 millions d'euros assorti de bonus et d'un pourcentage à la revente.