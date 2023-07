Aymeric Laporte intéresse la Juventus

Plus le temps passe, plus le temps de jeu se réduit pour Aymeric Laporte. Arrivé à Manchester City à l’hiver 2018 pour 65 M€ (devenant ainsi le 2ème défenseur le plus cher du monde derrière Virgil Van Dijk), le natif d’Agen n’a disputé que 12 rencontres de Premier League cette saison. Relégué sur le banc et souffrant des excellentes performances du trio Manuel Akanji - Ruben Dias - John Stones, l’Espagnol de 29 ans devrait très probablement quitter l’Angleterre cet été. Surtout si Josko Gvardiol vient renforcer la muraille de Pep Guardiola.

D’après les dernières informations de Manchester Evening News, les Cityzens attendraient environ 30 M€ pour laisser partir Aymeric Laporte. Jusqu’à présent, la Juventus de Turin semble particulièrement intéressé par le défenseur central gaucher, même si les Italiens espèrent pouvoir l’enrôler pour une somme moins élevée. Un dossier qui devrait se boucler avant la fin du mois.

