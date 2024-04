Ligue des Champions : le PSG a déjà lancé sa mission remontada

Le PSG n’a plus le choix. Dos au mur après sa défaite contre le FC Barcelone (3-2) hier au Parc des Princes en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le club de la capitale doit réaliser un exploit. Oui, le mot n’est pas trop fort. Aucune équipe française dans l’histoire de la C1 ne s’est qualifiée dans une double confrontation après avoir perdu la première manche à domicile. Il faudra donc impérativement s’imposer au stade olympique Lluís-Companys mardi prochain pour voir les demi-finales. Ce n’est pas la colline de Montjuïc qu’il faudra escalader mais bien une montagne. Il existe pourtant des raisons d’y croire.

La suite après cette publicité

Immédiatement après le coup de sifflet final, Luis Enrique avait les yeux rivés sur le retour et une qualification toujours en tête. «Je n’ai aucun doute que l’on peut atteindre cet objectif, cinglait l’Espagnol en conférence de presse, présentant différents arguments pour étayer son propos. Nous n’avons pas perdu à l’extérieur en Ligue 1. Nous avons six jours pour nous préparer à ce match. Le changement de la règle du but à l’extérieur permet d’avoir des matchs ouverts en Ligue des Champions.» Il est vrai qu’avec une défaite 3-2 à la maison, l’UEFA a indirectement rendu un petit coup de main au PSG.

À lire

PSG-Barça : le consultant auteur de propos douteux sur Lamine Yamal prend la porte

Le retour d’Hakimi, les absences de Sergi Roberto et Christensen

Avant 2021, il aurait probablement fallu s’imposer en Catalogne avec deux buts d’écart pour espérer se qualifier, là où désormais un petit but de différence enverra tout le monde en prolongation. Autres éléments à prendre en compte : les suspensions. On l’a vu hier, la défense parisienne a pris l’eau, constamment pris à revers sur les longs ballons de Ter Stegen. La vitesse d’Achraf Hakimi, aussi bien défensivement qu’offensivement, a manqué hier. Marquinhos n’a pas toujours été à l’aise pour défendre à ce poste, et que dire de la charnière Beraldo-Hernandez passée complètement à côté de son sujet.

La suite après cette publicité

«Je pense que l’équipe peut faire beaucoup mieux, soutenait le capitaine du soir, devenu le joueur le plus capé de l’histoire du PSG avec 436 apparitions sous le maillot rouge et bleu. On va discuter tranquillement pendant la semaine, le coach va analyser. Il faut surtout faire attention au gardien. Sur une passe facile, ils ont réussi à casser toute une ligne. On connaît notre force, on est allé à la Real Sociedad pour chercher un résultat. Il n’y a pas de choix, il faut aller là-bas pour aller chercher la victoire.» Une seconde rencontre à laquelle ne participeront pas Sergi Roberto et Andreas Christensen, avertis hier et suspendus.

Le facteur Mbappé

Les deux hommes ont tout de même leur importance dans ce FC Barcelone. Le premier, capitaine au Parc, est un joueur de rotation et rappelle de mauvais souvenirs à son adversaire. C’est lui qui avait inscrit le but de la victoire lors de la remontada au Nou Camp en mars 2017. Le second est entré en jeu et a inscrit le 3e but du Barça. Habituel défenseur central, le Danois a été replacé en milieu défensif avec un certain succès par Xavi. Sa présence aurait fait du bien au retour dans l’optique de conserver un résultat. C’est toujours deux options de moins. Lewandowski, Araujo, Yamal, De Jong, Torres et Felix seront menacés la semaine prochaine.

La suite après cette publicité

Lucas Hernandez est le seul titulaire Parisien à connaître le même sort. L’ancien Bavarois était lui aussi déjà focus sur le retour hier soir. «On doit aller à Barcelone pour renverser la situation et nous qualifier. On doit avoir cette concentration, même sur corner. Je le répète, ce troisième but nous fait très mal mais la qualification reste ouverte et je suis sûr qu’avec cette équipe et le coach qu’on a qu’on va aller chercher cette qualification à Barcelone.» Y croire, c’est déjà conditionner un possible retournement de situation. Et puis Kylian Mbappé ne sera pas tous les soirs dans un mauvais soir, lui qui avait inscrit un triplé à Barcelone en 2021.