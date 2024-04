Guardiola détruit Roy Keane après son clash sur Haaland

Muet depuis trois matchs et près d’un mois, Erling Haaland est critiqué. Le Norvégien a été fortement taillé par Roy Keane, consultant pour Sky Sports. « Le niveau de son jeu en général est très faible, et pas seulement aujourd’hui. Je pense que ses attaques générales, ses têtes et sa finition sont les meilleures du monde. Mais son jeu en général pour un tel joueur est si mauvais. Il est presque comme un joueur de quatrième division », a lâché la légende de Manchester United après son match contre Arsenal ce week-end. Des propos que ne comprend pas Pep Guardiola.

« Je ne suis pas d’accord avec lui. Absolument pas. C’est comme si je disais qu’il est [Keane] manager de la deuxième ou de la troisième ligue. C’est le meilleur attaquant du monde et il nous a aidé à gagner ce que nous avons gagné la saison dernière et la raison pour laquelle nous ne nous créons pas beaucoup d’occasions n’est pas due à Erling. Nous avons manqué de présence dans le dernier tiers, peut-être à cause de la qualité et des différentes compétences dont nous disposons, mais Erling est exceptionnel », a répliqué le coach espagnol en conférence de presse hier. Pep Guardiola et Manchester City auront besoin d’un grand Erling Haaland pour les prochaines échéances. Ce soir, les Citizens accueillent Aston Villa avant de se déplacer à Palace ce week-end et surtout à Madrid, la semaine prochaine, pour le choc des 1/4 de finale de Ligue des champions.